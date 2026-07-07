I pronostici di martedì 7 luglio | ottavi di finale Mondiali 2026 e Champions League

Martedì 7 luglio si sono disputate le ultime due partite degli ottavi di finale dei Mondiali 2026, con Argentina contro Egitto alle 18:00 e Svizzera contro Colombia alle 22:00. Contestualmente, è ripresa la fase a eliminazione diretta della Champions League.

I pronostici di martedì 7 luglio, si chiudono gli ottavi di finale dei Mondiali mentre riparte la Champions League Oggi si chiudono gli ottavi di finale dei Mondiali con le ultime due partite in programma: Argentina-Egitto alle 18:00 e Svizzera-Colombia alle 22:00. (Ansa Foto) – IlVeggente.it L’Argentina si è presa un enorme spavento contro Capo Verde e certamente non ripeterà l’errore di sottovalutare i ritmi del match. L’Egitto, dal canto suo, imposterà una gara difensiva ferrea, ma alla lunga la caratura tecnica dell’Albiceleste e l’esperienza nei dentro o fuori di un campionato del mondo dovrebbero fare la differenza nei 90 minuti, in un match che difficilmente supererà i tre gol complessivi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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