I produttori di alimenti stanno riducendo le quantità di prodotto nei pacchi senza modificarne il prezzo, creando confusione tra i consumatori. La legge recentemente approvata prevede che le confezioni devono indicare chiaramente il peso netto effettivo e il peso lordo, per evitare pratiche ingannevoli. La normativa mira a tutelare i consumatori e garantire trasparenza sui contenuti delle confezioni. La legge entrerà in vigore nei prossimi mesi, con sanzioni previste per chi non rispetta le nuove disposizioni.

L ’aumento folle dei prezzi al supermercato di questi ultimi anni, è diventato un problema per molte famiglie. Ma a rendere ancora più consistenti le difficoltà, è stato un fenomeno che ha preso il nome “shrinkflation”, nome che letteralmente significa “rimpicciolimento da inflazione”, ma per essere più chiari, descrive quel trucco per cui le confezioni si alleggeriscono di peso mentre il prezzo alla cassa rimane identico, se non addirittura più alto. Una strategia che ha colpito moltissimi beni di consumo quotidiano, rendendo la spesa una vera e propria sfida di sopravvivenza contro i rincari nascosti. Alimentazione estiva: la spesa sana contro il caldo X Shrinkflation: l’aumento che non si vede all’istante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I produttori giocano a nascondino con i grammi. Ora le legge ci aiuta

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