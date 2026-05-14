In un confronto tra alcuni membri di partito e assessori, si segnala come i primi evitino di mostrarsi nelle foto di gruppo, anche in occasione di eventi ufficiali. Secondo un comunicato stampa del Partito Democratico, alcuni rappresentanti non si sono fatti vedere né in fotografie di gruppo né durante incontri pubblici. La situazione ha sollevato dubbi sulla presenza e sulla partecipazione di questi soggetti nelle attività ufficiali, portando a una discussione sulla trasparenza e sulla comunicazione tra le parti coinvolte.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa PD Arezzo AREZZO — Di solito, quando una giunta arriva a fine mandato, gli assessori vengono messi in vetrina come i salumi boni alla fiera: si taglia il nastro, si fanno i selfie, si raccontano i miracoli fatti in cinque anni. Qui invece no. Qui gli assessori vengon tenuti nascosti come i parenti imbarazzanti ai matrimoni. Il tandem Alessandro Ghinelli versione “due punti zero ma anche no”, ovvero Comanducci e Gamurrini, sembra aver scelto una strategia elettorale rivoluzionaria: meno si vedono gli assessori uscenti, meglio è. E viene da capire il perché. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Comanducci e Gamurrini giocano a nascondino con gli assessori: “Un si mostrano nemmen co’ le foto di gruppo”

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