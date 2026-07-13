I problemi di Supergirl | quale futuro per il DCEU di James Gunn?

Le riprese di Supergirl sono state caratterizzate da tensioni sul set, con divergenze nelle scene finali e modifiche nel montaggio. Il film, uscito recentemente, ha ottenuto risultati deludenti al botteghino. La produzione ha affrontato criticità che mettono in discussione la direzione futura del progetto cinematografico legato al nuovo universo condiviso.

Le ultime notizie raccontano di una lavorazione travagliata, montaggi contrapposti, finali fraintesi: Supergirl è stato un flop e ora il futuro del DCEU di James Gunn è a rischio. Oppure no? Supergirl ha volato basso, a questo punto è un dato di fatto: il film di Craig Gillespie è stato un mezzo disastro al boxoffice, un fallimento che macchia il neonato Universo cinematografico DC (appena al secondo film) e mette in discussione il suo stesso futuro. Più o meno. Per il momento i produttori James Gunn e Peter Safran restano saldamente al timone del progetto, ma che dietro le quinte ci sia malcontento è apparso chiaro quando, negli ultimi giorni, sono cominciate a emergere sempre più testimonianze sulla complicata lavorazione del film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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CORTARAM a CENA PÓS-CRÉDITOS de SUPERGIRL Por que novo filme da DC não tem cena pós-créditos

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Nuovi retroscena sul disastro Supergirl: James Gunn ha tolto il film a Craig Gillespie?The Hollywood Reporter ha pubblicato un lungo e interessante articolo sul complesso dietro le quinte di Supergirl. cinema.everyeye.it