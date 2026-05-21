Supergirl tornerà nel secondo capitolo della saga di Superman diretto da James Gunn. La conferma ufficiale arriva dal capo dei DC Studios, che ha annunciato la presenza del personaggio interpretato da Kara Zor-El nel film attualmente in fase di riprese. La notizia circolava da tempo, ma ora è stata resa pubblica con una comunicazione ufficiale. La pellicola vedrà quindi il ritorno di Supergirl a fianco di Superman, interpretato da un attore ancora da annunciare.

La notizia era nell'aria, ma ora è arrivato il timbro del capo dei DC Studios. Kara Zor-El affiancherà l'Uomo d'Acciaio nel secondo capitolo della saga diretto da Gunn, attualmente in fase di riprese. Un ritorno strategico che guiderà la nuova era cinematografica della Warner Bros. Il legame di sangue tra i due ultimi sopravvissuti di Krypton diventerà il perno del nuovo universo condiviso della DC. Attraverso un post sul social network Threads, James Gunn ha confermato ufficialmente che Milly Alcock riprenderà il ruolo di Supergirl in Superman: Man Of Tomorrow, l'attesissimo sequel del film del 2025 in arrivo nelle sale a luglio del 2027.... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Supergirl tornerà ufficialmente in Superman: Man Of Tomorrow, arriva la conferma di James Gunn

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SUPERGIRL Official Superman Calls Trailer Teaser (2026)

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