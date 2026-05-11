Il nuovo film di Supergirl diretto da James Gunn si distingue dalle precedenti interpretazioni del personaggio. La versione presentata in questa pellicola non ripropone la classica immagine della ragazza solare con il mantello rosso, ma propone un'interpretazione diversa, più vicina a una figura complessa e meno rassicurante rispetto alle rappresentazioni precedenti. La narrazione sembra puntare a un approccio inedito rispetto alle versioni conosciute del personaggio.

?Dimenticate la ragazza solare con il mantello rosso che salva gattini dagli alberi. Il DC Universe di James Gunn sta per presentarci una Kara Zor-El che non ha nulla a che fare con le versioni rassicuranti viste in passato. Basato sull’omonima, pluripremiata graphic novel di Tom King e Bilquis Evely, Supergirl si preannuncia come un kolossal sci-fi d’autore, brutale e visivamente mozzafiato.?Una Kryptoniana forgiata nel sangue.?Mentre Superman è cresciuto tra i caldi campi di grano del Kansas, circondato dall’amore dei coniugi Kent, la storia di Kara è un incubo di sopravvivenza.?L’origine Hardcore: Kara è cresciuta su un frammento errante di Krypton, guardando i suoi cari morire uno dopo l’altro mentre il terreno sotto i suoi piedi si sgretolava.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Supergirl: Woman of Tomorrow – Perché il film di James Gunn sarà diverso da tutto ciò che abbiamo visto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Superman: Man of Tomorrow, James Gunn annuncia il via alle riprese con una foto dal setIl secondo film targato DC Studios con star l'attore David Corenswet nel ruolo di Clark Kent è ufficialmente entrato in produzione.

Supergirl: James Gunn conferma il posto nella timeline DCU, chiarito il legame con SupermanNon è una sorpresa per i fan, ma il regista e CEO dei DC Studios ha fatto chiarezza sulla cronologia del titolo DC dedicato alla cugina di Superman.

Argomenti più discussi: Supergirl, svelata la durata: una gioia per chi non vuole film troppo lunghi!; Non è la solita eroina: Milly Alcock svela perché la sua Supergirl sarà diversa dalle altre; Man of Tomorrow, James Gunn ha confermato un grande ritorno?; Supergirl Poster Reveals Woman Of Tomorrow Artist Bilquis Evely's Take On Milly Alcock's Kara.

Inizia le riprese di 'Man of Tomorrow' di James Gunn reddit

Supergirl: Woman of Tomorrow, James Gunn mostra Milly Alcock per la prima volta sul setMilly Alcock è impegnata con le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow, come dimostrato da James Gunn che ha condiviso un primo scatto dal set. Milly Alcock guiderà Supergirl: Woman of Tomorrow nel ... comingsoon.it