I numeri dell’effetto Sinner | circoli pieni un milione di tesserati e un’industria da 8 miliardi
L’effetto Sinner ha portato a un aumento delle iscrizioni nei circoli sportivi, che ora contano un milione di tesserati. L’industria legata allo sport invernale vale circa 8 miliardi di euro. La popolarità del tennista ha anche spinto la richiesta di attrezzature e servizi correlati, contribuendo a un incremento delle attività commerciali nel settore. La crescita si riflette in un aumento dell’afflusso nelle strutture sportive e nelle regioni montane.
Roma, 13 luglio 2026 – Alberto Tomba? Tutti in montagna pur di imitarlo, anche se la neve, le piste e la settimana bianca esercitavano già un fascino tutto loro. Roberto Baggio ha avuto vita ancora più facile: l’Italia era, è e resterà un Paese calciofilo, nonostante i mediocri risultati della Nazionale e non solo. Valentino Rossi? Un fenomeno culturale, il Vasco delle due ruote. Ma le moto dividono: affascinano milioni di persone, ma altrettante ne hanno timore e non salirebbero mai in sella. L’impresa più grande l’ha compiuta Jannik Sinner. Un ragazzo di umili origini che è riuscito a trasformare uno sport – a lungo percepito nell’immaginario popolare come elitario, costoso e riservato ai circoli esclusivi – in un autentico fenomeno di massa. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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