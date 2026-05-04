Rette da 3.000 euro e fatturati milionari | dentro al boom dei circoli milanesi di tennis con l' onda Sinner

A Milano sono cresciuti circoli di tennis con rette che raggiungono i 3.000 euro e fatturati che sfiorano i milioni di euro. Tra le strutture più frequentate, alcuni hanno visto passare campioni come Roger Federer e Jannik Sinner, il cui percorso professionale ha portato alla ribalta il tennis cittadino. Nel 2001, Federer vinse il suo primo titolo ATP proprio al PalaLido, sede del torneo Milan Indoor, disputato dal 1973 al 2005 sui campi in cemento.

A Milano hanno iniziato a vincere sia Roger Federer che Jannik Sinner. Lo svizzero nel 2001 conquistò il suo primo titolo ATP al PalaLido, dove si giocava il Milan Indoor, torneo su campi in cemento disputato dal 1973 al 2005. Sempre al PalaLido, l'attuale numero uno al mondo ha invece trionfato.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Ville e castelli da 3.000 euro a notte con chef privati e piscine panoramiche: dentro alle "oasi" dei milionari in RomagnaPer anni simbolo di vacanze accessibili, oggi la Romagna mostra un volto inedito e decisamente più esclusivo. Leggi anche: Il tennis a Udine e provincia: i nomi e i circoli di rilievo, maestri e costi nel boom dell'era Sinner Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Università in Svizzera, arrivano tagli ai contributi pubblici e numero chiuso; Centri estivi per famiglie: contributi; Rette in casa di riposo senza convenzione fino a 120 euro al giorno: Serve un tetto; Rincari a catena, Comuni in bilico tra tagli ai servizi e rialzi delle rette. Rette da 3.000 euro e fatturati milionari: dentro al boom dei circoli milanesi di tennis (con l'onda Sinner)Giocare a tennis costa, a Milano soprattutto. Eppure i circoli più importanti della città sono costretti addirittura a stilare liste d'attesa. Dopo le vittorie di Sinner, negli ultimi anni i clienti c ... milanotoday.it Case di riposo, la stangata è arrivata: ecco gli aumenti delle rette. Si parte da 3,5 euro al giorno, salasso da 100 euro al meseSulla scrivania del direttore Alessandro Santoianni è arrivato il conto. San Vito ha una casa di riposo grande, tra le più importanti della regione. I costi energetici sono aumentati di 700mila euro ... ilgazzettino.it Sebastiano Fabio Venezia. . La regione ha tagliato da alcuni anni ai comuni siciliani la quota di compartecipazione sanitaria alle rette di ricovero per i malati psichici. Una scelta scellerata che penalizza gli enti locali, già alle prese con notevoli criticità finanziar - facebook.com facebook