I Mondiali di calcio con Alessandro Bonan Marco Nosotti e Giuseppe Tassi
Durante la puntata di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo” si parlerà dei Mondiali di calcio, con commenti di Alessandro Bonan, Marco Nosotti e Giuseppe Tassi.
Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “I Mondiali di calcio”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari e Claudio Fantini insieme a ospiti d’eccezione: Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, inviato sui principali campi internazionali e volto di riferimento del racconto del calcio italiano e mondiale; Alessandro Bonan, giornalista e conduttore di Sky Sport, tra i più apprezzati interpreti dell’informazione e dell’approfondimento calcistico in televisione; Giuseppe Tassi, giornalista di QN – Quotidiano Nazionale, firma storica del giornalismo sportivo italiano e profondo conoscitore del calcio internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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I Mondiali di calcio con Alessandro Bonan, Marco Nosotti e Giuseppe Tassi
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