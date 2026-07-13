Durante la puntata di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo” si parlerà dei Mondiali di calcio, con commenti di Alessandro Bonan, Marco Nosotti e Giuseppe Tassi.

Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “I Mondiali di calcio”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari e Claudio Fantini insieme a ospiti d’eccezione: Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, inviato sui principali campi internazionali e volto di riferimento del racconto del calcio italiano e mondiale; Alessandro Bonan, giornalista e conduttore di Sky Sport, tra i più apprezzati interpreti dell’informazione e dell’approfondimento calcistico in televisione; Giuseppe Tassi, giornalista di QN – Quotidiano Nazionale, firma storica del giornalismo sportivo italiano e profondo conoscitore del calcio internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - “I Mondiali di calcio” con Alessandro Bonan, Marco Nosotti e Giuseppe Tassi

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I Mondiali di calcio con Alessandro Bonan, Marco Nosotti e Giuseppe Tassi

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