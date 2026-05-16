Premio Marco Di Meola vince Alessandro Tassinari con Il rumore del sale

Il premio “Marco Di Meola” è stato assegnato ad Alessandro Tassinari per il suo racconto “Il rumore del sale”. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 5 giugno presso la sede di una fondazione dedicata alla promozione culturale. La giuria ha selezionato il vincitore tra vari autori che hanno presentato le loro opere. La manifestazione prevede anche interventi e momenti di confronto tra i partecipanti. La premiazione conclude un percorso che ha coinvolto diversi scrittori emergenti.

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È Alessandro Tassinari, con l’opera “Il rumore del sale”, il vincitore della settima edizione 2026 del Premio Nazionale di Poesia “Marco Di Meola”, promosso dalla Fondazione Gerardino Romano ETS di Telese Terme. Il Premio quest’anno consiste nella pubblicazione di un’opera inedita al fine di sostenere voci nuove nel panorama poetico italiano, sull’esempio del giovane Marco Di Meola, al quale è intitolato il concorso. La casa editrice che pubblicherà la raccolta è RPlibri di San Giorgio del Sannio. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 5 giugno, alle ore 18.30, presso la sede della Fondazione Gerardino Romano, in Piazzetta G. Romano 15 a Telese Terme, alla presenza dei finalisti, dei componenti della giuria, della famiglia Di Meola e del pubblico. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Premio “Marco Di Meola”, vince Alessandro Tassinari con “Il rumore del sale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli 2500 di Alessandro Rak vince a Cortinametraggio il Premio Ministero del Turismo Italia.itIl corto d'animazione, dedicato ai 2500 anni della città, racconta mito e storia da Partenope a Pulcinella, attraversando simboli popolari, rivolte e... Il fotografo novarese Alessandro Berardi vince un premio nazionaleIl fotografo novarese Alessandro Berardi ha ottenuto il primo premio alla XVII edizione del concorso letterario nazionale "Estate al mare: sport,... Settima edizione del Premio Nazionale di Poesia Marco Di Meola: annunciati il vincitore e le menzioni specialiÈ Alessandro Tassinari, con l’opera Il rumore del sale, il vincitore della settima edizione 2026 del Premio Nazionale di Poesia Marco Di Meola, promosso dalla Fondazione Gerardino Romano ETS di Te ... ntr24.tv Premio Nazionale di Poesia Marco di Meola19/11/2024 - La Fondazione Gerardino Romano ETS di Telese Terme (Bn), sita in Piazzetta G. Romano 15, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Cerreto Sannita (BN), promuove la Sesta ... regione.campania.it