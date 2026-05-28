Alessandro Bonan ha commentato su Sky il possibile incarico di Massimiliano Allegri al Napoli, difendendo il tecnico e affermando che non rappresenta un problema per il calcio. La notizia circola da giorni, con Allegri che potrebbe lasciare la Juventus per la squadra partenopea dopo l’addio al Milan. Bonan ha sottolineato che Allegri ha una carriera consolidata e che il suo approdo in un nuovo club non deve essere visto come negativo.

Alessandro Bonan, negli studi di Sky, ha affrontato il tema Massimiliano Allegri — tema caldo negli ultimi giorni perché con ogni probabilità sarà lui, dopo l’addio al Milan, il nuovo allenatore della SSC Napoli. Il giornalista ha preso una posizione netta a favore di Max: la chiamata di De Laurentiis, dice, dimostra che Allegri non è ciò che molti raccontano in queste ore. “Sono molto contento per Allegri, proprio all’indomani di una vicenda straziante calcisticamente parlando, la mancata qualificazione in Champions con tutti i veleni che sono succeduti e i provvedimenti del Milan drastici. Sono contento che lui abbia trovato subito una possibilità di rimettersi in gioco perché significa che Allegri non è il male del calcio, perché questo sta passando dopo quello che è successo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bonan a Sky difende Allegri: “Non è il male del calcio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

Notizie e thread social correlati

Il CorSera dedica una pagina a Cassano che – stretto stretto – identifica in Allegri il male del calcio italianoL’ex calciatore Antonio Cassano ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera durante un tour teatrale con Adani e Ventola, in cui ha parlato di...

Leggi anche: Ubaldo Pantani: "Mi feci male dopo una notte brava e addio calcio. Quando alleno se m'inc... divento Allegri"