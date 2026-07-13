Antonio Padellaro e Daniela Ranieri hanno pubblicato due libri con contenuti e stili molto differenti. Uno si concentra su temi politici e di attualità, mentre l’altro affronta argomenti storici e culturali. Entrambi sono stati pubblicati di recente e rappresentano approcci distinti alla scrittura. Non sono stati annunciati collegamenti tra le due opere né collaborazioni tra gli autori. La loro pubblicazione avviene in un periodo caratterizzato da una forte attenzione verso vari generi letterari.

Antonio Padellaro e Daniela Ranieri hanno scritto due libri molto diversi che – vogliamo dirlo? – più diversi non potrebbero essere. Nel primo ( Quando eravamo felici, Piemme ) Padellaro s’abbandona a “un flusso di ricordi”, a un dialogo toccante con l’amore della sua vita, e nello stesso tempo, mentre ricostruisce l’autobiografia della famiglia, racconta la biografia della nazione confrontando le passioni del passato con la “bruttezza dei nostri tempi”. Daniela Ranieri ( Ma come parli?!, PaperFirst ) scrive invece “un manuale” – preziosissimo – “di resistenza al linguaggio dei politici” e mostra che “la retorica, arte nata nella polis greca, è diventata un’abilità che non serve a convincere, ma a manipolare chi ascolta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I libri di Antonio Padellaro e Daniela Ranieri: più diversi che mai, ma qualcosa li accomuna

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