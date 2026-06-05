Milano La Russa | L’Arma ha 212 anni ma non li dimostra più giovane che mai
L'Arma dei Carabinieri compie 212 anni, ma il suo rappresentante ha detto che non li dimostra, risultando più giovane che mai. Ha aggiunto che l'istituzione è sempre più vicina agli italiani, sottolineando l'importanza di questa presenza. La frase evidenzia l’attuale percezione positiva e il legame con la popolazione. La celebrazione di questo anniversario si concentra sulla vitalità e l’attualità dell'Arma, che continua a essere un punto di riferimento per i cittadini.
“L’Arma ha 212 anni ma non li dimostra, è più giovane che mai, è sempre più vicina al cuore degli italiani, questo è quello che conta. Giornate come queste servono a rinsaldare questo legame indissolubile tra la patria e l’Arma dei carabinieri, tra la Repubblica e l’Arma dei carabinieri”. A dirlo è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma, alla caserma Montebello di Milano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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