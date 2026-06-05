L'Arma dei Carabinieri compie 212 anni, ma il suo rappresentante ha detto che non li dimostra, risultando più giovane che mai. Ha aggiunto che l'istituzione è sempre più vicina agli italiani, sottolineando l'importanza di questa presenza. La frase evidenzia l’attuale percezione positiva e il legame con la popolazione. La celebrazione di questo anniversario si concentra sulla vitalità e l’attualità dell'Arma, che continua a essere un punto di riferimento per i cittadini.

“L’Arma ha 212 anni ma non li dimostra, è più giovane che mai, è sempre più vicina al cuore degli italiani, questo è quello che conta. Giornate come queste servono a rinsaldare questo legame indissolubile tra la patria e l’Arma dei carabinieri, tra la Repubblica e l’Arma dei carabinieri”. A dirlo è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma, alla caserma Montebello di Milano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Milano, La Russa: L'Arma ha 212 anni ma non li dimostra, più giovane che mai

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