Le pensioni di agosto sono state accreditate oggi su conti correnti e libretti postali. Le banche e gli uffici postali hanno rispettato le consuete date di pagamento, senza variazioni. I pensionati possono prelevare o usare i fondi come di consueto. La distribuzione si svolge senza intoppi, seguendo le modalità abituali. Le date di pagamento sono state rispettate anche quest’anno, garantendo l’accesso ai fondi per le spese mensili.

L ’estate è nel pieno del suo corso e se per molte famiglie è il momento della pianificazione delle vacanze, per molti anziani, questo periodo coincide invece con l’appuntamento con la pensione di agosto. Questo mese, però, richiede un occhio di riguardo in più: non tanto per i due tempi ben distinti, legati alla modalità scelta per riscuotere il denaro, ma in quanto coincide anche con i rimborsi dell’Irpef. Rinunciare ai soldi per andare in pensione in anticipo: perché gli italiani dicono “sì” X Pensione di agosto, la prima data buona è per chi sceglie la posta. Per una fetta consistente di pensionati la buona notizia è che l’attesa sarà davvero breve. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I giorni dei pagamenti seguono le regole di sempre tra banche e uffici postali

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Why Payment Dates Change (Roll Conventions Explained) | Fixed Income Basics | Episode 4

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