Pensioni di maggio | da sabato al via i pagamenti negli uffici postali padovani

Da sabato 2 maggio, i pensionati della provincia potranno ritirare le proprie pensioni presso i 163 uffici postali presenti sul territorio. I pagamenti riguardano le pensioni del mese di maggio e saranno disponibili negli uffici postali di tutta la provincia. L’iniziativa riguarda tutti i pensionati che hanno scelto di ricevere il pagamento tramite gli sportelli postali.

Le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento da sabato 2 maggio in tutti i 163 uffici postali della provincia. A comunicarlo è Poste Italiane, che conferma anche la disponibilità delle somme per chi ha scelto l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution.I.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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