Pagamenti pensioni di giugno | da lunedì 1 negli uffici postali

A partire da lunedì 1 giugno 2026, le pensioni di giugno saranno disponibili negli uffici postali di tutta la regione. La somma sarà prelevabile presso tutti gli sportelli postali della Puglia. La distribuzione avverrà secondo il calendario abituale, senza variazioni rispetto agli anni precedenti. La notifica riguarda esclusivamente i pensionati che usufruiscono del pagamento tramite gli uffici postali.

Da lunedì 1° giugno 2026 sono in pagamento le pensioni del mese di giugno in tutti gli uffici postali della Puglia. Lo rende noto Poste italiane, che ricorda ai pensionati le modalità di ritiro e segnala un'importante novità sui documenti di riconoscimento validi.Come ritirare la pensioneIl. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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PAGAMENTI ASSEGNO UNICO MAGGIO 2026: INPS PAGA Date, Arretrati e IMPORTI PIÙ BASSI

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