I finti colletti del Vaticano i magnati russi e il piano da dodici milioni di euro | i segreti della banda smantellata a Roma che truffava l’intera Italia

Da notizie.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma è stata sgominata una banda che si spacciava per funzionari vaticani e intermediari finanziari. Si presentavano come membri dello Ior in grado di influenzare appalti in Vaticano, e come rappresentanti di fondi d’investimento lussemburghesi, magnati uzbechi e petrolieri russi. La truffa ha coinvolto un piano da dodici milioni di euro e ha colpito diversi soggetti in Italia.

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Si presentavano come funzionari dello Ior in grado di pilotare appalti in Vaticano, come intermediari di fondi d’investimento lussemburghesi, magnati uzbechi o petrolieri russi. Ma non erano nulla di tutto questo. Tre persone, tutte di età compresa tra i 57 e i 73 anni, legate alla vecchia guardia della malavita romana, sono state arrestate a Roma dopo che per oltre un anno avevano truffato o provato a farlo, decine di vittime in tutta Italia. (CARABINIERI FOTO) – Notizie.com I carabinieri hanno parlato di una “ straordinaria capacità di travisamento del gruppo, degna delle migliori commedie della storia del cinema italiano ”, arrivando a promettere ad un imprenditore straniero di triplicare una somma di 100mila euro in contanti attraverso un presunto processo chimico di impressione delle banconote vere su fogli bianchi. 🔗 Leggi su Notizie.com

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