Le forze dell'ordine hanno sequestrato beni per un valore di 4,7 milioni di euro grazie a un'operazione che ha portato allo smantellamento di una banda specializzata nel svuotare imprese. Gli investigatori hanno ricostruito le modalità con cui i promotori riuscivano a svuotare le aziende senza destare sospetti, identificando anche i prestanome coinvolti. L'indagine ha riguardato un ampio raggio tra le province di Lucca e Milano, dove sono stati individuati i soggetti che gestivano la rete.

? Punti chiave Come facevano i promotori a svuotare le aziende senza destare sospetti?. Chi sono i prestanome che gestivano il reticolo tra Lucca e Milano?. Quali macchinari ad alta tecnologia sono stati sequestrati durante l'operazione?. Perché il sistema colpiva solo le imprese in difficoltà economica?.? In Breve Sequestrati 551mila euro, due immobili da 1,3 milioni e rami d'azienda da 2,8 milioni.. Investigazioni avviate a luglio 2025 dopo l'arresto di un imprenditore padovano.. Schema criminale coinvolge oltre trenta imprese tra Lucca, Treviso, Venezia, Padova, Udine e Milano.. Sottrazione di 757mila euro tramite fittizie compensazioni di crediti commerciali ed erariali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maxisequestro da 4,7 milioni: smantellata banda che svuotava le imprese

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