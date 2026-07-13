Vasco Rossi ha venduto 550.000 biglietti in mezz’ora, mentre Ultimo ha riempito lo stadio di Roma con oltre 250.000 persone. Vasco ha trasformato lo stadio in una sua “residency”, stabilendo un record di vendite. I concerti sono diventati eventi da record, attirando grandi folle in breve tempo. La domanda di biglietti supera ogni aspettativa, lasciando poco spazio alle altre realtà musicali.

Vasco Rossi ha venduto 550.000 biglietti in mezz’ora. Ultimo ha riempito Tor Vergata con oltre 250.000 fan. Sì, ma Vasco ha il primato di aver trasformato lo Stadio Olimpico di Roma nella sua “residency”. E che dire allora di Ultimo che ha fatto il record di presenze in un’unica data? Per non parlare di Cremonini, che ha venduto 950.000 biglietti in meno di un anno, Achille Lauro che ha raddoppiato gli stadi, Annalisa che approderà a San Siro per la prima volta col suo show. E poi Irama, Olly, Sfera Ebbasta, Max Pezzali, Pausini (che nel 2025 ha annunciato gli stadi italiani del 2027). E la gente? La gente paga. Musica live e record da battere: a farne le spese siamo noi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - I concerti sono diventati record da battere e la povera gente (o la gente povera) serve solo a saziare l’ego smisurato degli artisti

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BTS World Tour Could BREAK Taylor Swifts Record|BTS Boosting Entire Economies of World |

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Temi più discussi: Ultimo, la notte dei record a Tor Vergata: 250mila spettatori; Ultimo e il concerto dei record, la favola è realtà: Siamo nella storia; Chi è Ultimo: carriera, album, biografia e il legame con Roma di Niccolò Moriconi; Stagione di concerti sugli organi storici della provincia.

Cmq i prezzi dei concerti sono diventati assurdi. Ok che riempiono lo stesso ma li trovo esagerati. x.com

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