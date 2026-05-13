Shaila Gatta si trova al centro di una vicenda che ha coinvolto anche il suo presunto fidanzato, dopo le recenti polemiche legate a Caterina Balivo. La showgirl ha rilasciato dichiarazioni che hanno fatto discutere, aggiungendo ulteriore tensione alla situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha generato un intenso dibattito pubblico. In pochi giorni, la vicenda si è evoluta in un caso di pubblico interesse.

Sembrava l’inizio di una nuova storia d’amore nata lontano dai riflettori, ma nel giro di pochi giorni tutto si è trasformato in un piccolo caso mediatico. Dopo l’ospitata di Shaila Gatta a La Volta Buona, dove l’ex velina aveva lasciato intendere di stare frequentando Alvise Rigo, è arrivata la versione dell’attore ed ex rugbista. E le sue parole hanno completamente ribaltato il racconto fatto in tv. Se con Shaila prende nettamente le distanze, parlando di Elisabetta Canalis il tono cambia eccome. Alvise Rigo smentisce categoricamente la storia con Shaila Gatta. Negli ultimi tempi il nome di Shaila Gatta era stato accostato con insistenza a quello di Alvise Rigo.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Povera Shaila Gatta, dopo il caos da Caterina Balivo, la sbugiarda anche il suo “fidanzato”: le dichiarazioni controverse

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Povera Shaila Gatta, dopo il caos da Caterina Balivo, la sbugiarda anche il suo “fidanzato”

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