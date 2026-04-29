Dermatite contagiosa nuovo focolaio in Sardegna | la mappa dei casi in Italia i sintomi e quali sono i rischi per le persone

Nella regione del Sud Sardegna è stato segnalato un nuovo focolaio di dermatite nodulare contagiosa, nota anche come Lumpy Skin Disease, che interessa un allevamento di bovini situato a Ballao, a circa 45 chilometri da Cagliari. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie locali, mentre si attende un aggiornamento sulla diffusione e sui provvedimenti adottati per contenere il contagio.

Nuovo focolaio di dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease) dei bovini nel Sud Sardegna. Stavola a essere colpito è un allevamento di Ballao circa 45 km di distanza da Cagliari in linea d'aria (78 km sul percorso stradale). Si tratta del quarto focolaio confermato dall'Istituto zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo, centro di riferimento italiano, dopo quelli scoperti a Muravera (2, uno di questi non più conteggiato), nella parte sud-orientale dell'Isola, e nella vicina Villaputzu, sempre nel Sarrabus. I casi Attualmente, sempre secondo il bollettino epidemiologico nazionale veterinario, complessivamente i capi malati sono finora 6, 2 quelli morti, mentre per effetto della normativa Ue, ne sono stati abbattuti finora 179.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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