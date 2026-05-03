L'Inter ha vinto il suo ventunesimo scudetto nella stagione 202526, confermandosi campione d’Italia. In questa terza parte delle pagelle, vengono analizzati i risultati degli attaccanti nerazzurri e le decisioni dell’allenatore Cristian Chivu. Si tratta di un riepilogo delle prestazioni dei protagonisti principali di questa conquista, con un focus sui loro contributi durante tutto il campionato.

Scudetto numero ventuno, l’Inter si laurea campione d’Italia 202526. I voti degli avanti nerazzurri e di mister Cristian Chivu. Lautaro 9: non c’è giocatore della Beneamata che in pubblica uscita non abbia sottolineato l’importanza del capitano – del suo esempio, delle sue parole, dei suoi Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, le bocche di fuoco e mister Chivu: le pagelle dei campioni d’Italia (terza parte)

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