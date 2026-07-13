I Bluvertigo sono tornati sale l’attesa per il concerto a Firenze

Il concerto dei Bluvertigo a Firenze è previsto per domenica 19 luglio alle 21 all’Anfiteatro delle Cascine, dopo una data milanese andata rapidamente sold out. La band torna in scena con un tour estivo e l’attesa aumenta tra i fan.

Firenze, 13 luglio 2026 – Alle spalle una data milanese andata sold out in un amen. All’orizzonte un tour estivo che li porterà domenica 19 luglio dalle ore 21 sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine, a Firenze. I Bluvertigo sono tornati. Occasione imperdibile per godersi uno dei gruppi musicali più innovativi del panorama italiano, che negli anni ha saputo portare dal vivo performance eclettiche e coinvolgenti, tra rigore tecnico e ironia pungente, anticipando linguaggi e influenzando intere generazioni. Per questo Essere Umani Tour Estate 2026 i Bluvertigo presentano una nuova grafica fatta di pixel e geometrie: in questo quadro di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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