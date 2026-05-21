Sale l' attesa per la 100 chilometri del Passatore | ecco i favoriti della corsa da Firenze a Faenza
Sabato 23 maggio alle ore 15 partirà da Firenze la 51ª edizione della 100 km del Passatore. La gara si svolge lungo un percorso che collega la città toscana a Faenza, attraversando diverse località lungo la strada. Sono attesi numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni e paesi, con alcuni di loro considerati tra i favoriti per la vittoria finale. La competizione si concluderà a Faenza dopo aver percorso 100 chilometri.
Le ore 15 di sabato 23 maggio si fanno sempre più vicine. A quell’ora partirà da Firenze la 51ª edizione della 100 km del Passatore. Il conto alla rovescia si fa più serrato da quando, sabato scorso, è cominciata a Faenza la consegna dei numeri di gara ai 3.500 iscritti, che verrà gestita nella. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
100 km del Passatore 2026: 3D Video Course Map | 100 km - Firenze
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