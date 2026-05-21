Sale l' attesa per la 100 chilometri del Passatore | ecco i favoriti della corsa da Firenze a Faenza

Da ravennatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio alle ore 15 partirà da Firenze la 51ª edizione della 100 km del Passatore. La gara si svolge lungo un percorso che collega la città toscana a Faenza, attraversando diverse località lungo la strada. Sono attesi numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni e paesi, con alcuni di loro considerati tra i favoriti per la vittoria finale. La competizione si concluderà a Faenza dopo aver percorso 100 chilometri.

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Le ore 15 di sabato 23 maggio si fanno sempre più vicine. A quell’ora partirà da Firenze la 51ª edizione della 100 km del Passatore. Il conto alla rovescia si fa più serrato da quando, sabato scorso, è cominciata a Faenza la consegna dei numeri di gara ai 3.500 iscritti, che verrà gestita nella. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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100 km del Passatore 2026: 3D Video Course Map | 100 km - Firenze

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