Alle 14 di oggi, i biglietti per il grande concerto a Firenze sono stati messi in vendita. Sul sito di Ticketone, gli utenti sono stati subito indirizzati a una pagina di attesa digitale, con code virtuali che rallentano l’acquisto. La richiesta è aumentata rapidamente, creando code online e sovraffollamento nelle sezioni di acquisto. La vendita si è aperta ufficialmente alle 14, generando subito un flusso intenso di utenti.

Firenze, 8 luglio 2026 – La caccia al biglietto è iniziata. L’ora ‘X’ è scoccata oggi, m ercoledì 8 luglio, alle 14. Una corsa a ostacoli, tanto che basta cliccare su Ticketone e i fan vengono dirottati in sala d’attesa. Caccia al biglietto di Ultimo. " Caro Fan – si legge sulla piattaforma per l'acquisto e la prevendita di biglietti – a causa dell'elevata domanda, ti trovi in sala d'attesa. Ti chiediamo di avere un po' di pazienza, sarà presto il tuo turno. Inoltre, assicurati di avere a portata di mano tutti i dati utili e uno strumento di pagamento valido e attivo. Quando sarà il tuo turno, potrai, se necessario, selezionare un altro evento cliccando sul link "Torna all'elenco delle date" e non verrai nuovamente indirizzato alla sala d'attesa”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Ultimo, è scoccata l’ora ‘X’: sale la febbre dei biglietti. Il mega concerto a Firenze

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