Luna Marì Spinalbese ha compiuto cinque anni e ha festeggiato con la famiglia. La madre ha pubblicato su Instagram alcune foto dell’evento, che si è svolto in un ambiente domestico. Tra i presenti c’era anche Stefano Di Martino, senza altri dettagli sulla sua partecipazione. La festa si è svolta in un’atmosfera familiare, con i familiari più stretti della bambina.

Luna Marì Spinalbese ha festeggiato il suo quinto compleanno circondata dall’affetto della famiglia. Per l’occasione Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram una serie di fotografie della festa, raccontando una giornata trascorsa insieme alle persone più importanti della vita della bambina. Tra gli invitati non mancava il papà, Antonino Spinalbese, da sempre molto presente nella crescita della figlia. Accanto a lui anche Ignazio Moser, con la piccola Clara Isabel – mentre la moglie Cecilia Rodriguez, zia della festeggiata, era impegnata in un evento – Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino, la cui presenza ha attirato l’attenzione dei follower. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - I 5 anni di Luna Marì Spinalbese, alla festa c’è anche Stefano Di Martino

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Belen Rodriguez: Luna Marì Spinalbese festeggia cinque anni tutti presenti tranne Cecilia

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Belen Rodriguez festeggia i 5 anni di Luna Marì con la famiglia allargata riunita a Milano, presenti Spinalbese e De Martino x.com

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