Per il compleanno di Luna Marì, sono stati presenti alla festa sia Antonino Spinalbese, padre della bambina, che Stefano De Martino, ex marito e padre del primo figlio. Entrambi gli ex della showgirl hanno partecipato ai festeggiamenti, che hanno coinvolto anche altri membri della famiglia allargata. La celebrazione si è svolta in un ambiente condiviso, con presenza di adulti e bambini. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’evento o altri partecipanti.

La famiglia allargata di Belén Rodriguez si è riunita per il compleanno della piccola Luna Marì. Ai festeggiamenti hanno preso parte entrambi gli ex della showgirl, Antonino Spinalbese, padre della bambina e Stefano De Martino, ex marito e padre del primogenito Santiago. I due sono sempre rimasti molto vicini alla conduttrice, soprattutto nell’ultimo periodo particolarmente difficile per Belén. Spinalbese e De Martino da Belén Il sostegno di De Martino e Spinalbese a Belén Rodriguez Il periodo difficile di Belén Rodriguez Spinalbese e De Martino da Belén Belén Rodriguez ha pubblicato sui social lo scatto della festa di compleanno per i cinque anni della figlia Luna Marì. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Belen Rodriguez.

© Virgilio.it - Antonino Spinalbese e Stefano De Martino da Belén Rodriguez, famiglia allargata al compleanno di Luna Marì

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

il gesto shock di Antonino Spinalbese per Stefano De Martino durante il funerale..

Notizie e thread social correlati

Belén Rodriguez, il compleanno di Luna Marì con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese: quando la famiglia trova un nuovo equilibrioPer il compleanno di Luna Marì, la famiglia si è riunita in una festa a cui hanno partecipato il padre della bambina, il fratello maggiore, l’ex...

Belen Rodriguez festeggia i 5 anni di Luna Marì con la famiglia allargata riunita a Milano, presenti Spinalbese e De MartinoBelen Rodriguez ha festeggiato il quinto compleanno della figlia Luna Marì a Milano, con la famiglia allargata presente.

Temi più discussi: ?Belén Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese insieme alla festa per Luna Marì: Con il tempo è possibile. Ma manca...; Belen Rodriguez riunisce Stefano De Martino e Antonino Spinalbese per il compleanno di Luna Marì; Stefano De Martino a casa di Belén per il compleanno di Luna: c'è anche Spinalbese, ma manca Gaetano Fidanzati; Belen, c’è anche De Martino al compleanno di Luna Marì: Che bella la famiglia unita.

Luna Marì, figlia di #BelenRodriguez e Antonino Spinalbese, compie 5 anni e riceve gli auguri social dei genitori. Tra dediche e foto di famiglia spicca anche il like di Stefano De Martino al post del padre della bambina. x.com

Belén Rodriguez, il compleanno di Luna Marì con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese: quando la famiglia trova un nuovo equilibrioLa conduttrice ha aperto le porte della sua casa riunendo tutte le persone più importanti della vita della figlia. Negli ultimi anni la sua vita sentimentale è stata segnata da nuovi inizi e relazioni ... vanityfair.it

Belen spiega la presenza di Stefano e Antonino ma anche l’assenza della sorella alla festa della figliaBelen sulla presenza di Antonino Spinalbese e Stefano De Martino alla festa di Luna. Spiega anche perché non c'era Cecilia ... ultimenotizieflash.com