Antonino Spinalbese e Stefano De Martino da Belén Rodriguez famiglia allargata al compleanno di Luna Marì

Da virgilio.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per il compleanno di Luna Marì, sono stati presenti alla festa sia Antonino Spinalbese, padre della bambina, che Stefano De Martino, ex marito e padre del primo figlio. Entrambi gli ex della showgirl hanno partecipato ai festeggiamenti, che hanno coinvolto anche altri membri della famiglia allargata. La celebrazione si è svolta in un ambiente condiviso, con presenza di adulti e bambini. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’evento o altri partecipanti.

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La famiglia allargata di Belén Rodriguez si è riunita per il compleanno della piccola Luna Marì. Ai festeggiamenti hanno preso parte entrambi gli ex della showgirl, Antonino Spinalbese, padre della bambina e Stefano De Martino, ex marito e padre del primogenito Santiago. I due sono sempre rimasti molto vicini alla conduttrice, soprattutto nell’ultimo periodo particolarmente difficile per Belén. Spinalbese e De Martino da Belén Il sostegno di De Martino e Spinalbese a Belén Rodriguez Il periodo difficile di Belén Rodriguez Spinalbese e De Martino da Belén Belén Rodriguez ha pubblicato sui social lo scatto della festa di compleanno per i cinque anni della figlia Luna Marì. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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