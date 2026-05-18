Eventi da non perdere a Bologna | 10 appuntamenti dal 18 al 24 maggio

Dal 18 al 24 maggio, Bologna si anima con una serie di eventi che coinvolgono diversi luoghi della città. La settimana vede concerti, mostre e spettacoli organizzati in spazi pubblici e privati, attirando sia residenti che visitatori. Le iniziative spaziano tra cultura, musica e arte, offrendo un calendario ricco di appuntamenti distribuiti in vari quartieri. La programmazione si concentra su eventi che si svolgono all’aperto, con alcune attività ospitate in teatri e musei locali.

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