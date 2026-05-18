Eventi da non perdere a Bologna | 10 appuntamenti dal 18 al 24 maggio
Dal 18 al 24 maggio, Bologna si anima con una serie di eventi che coinvolgono diversi luoghi della città. La settimana vede concerti, mostre e spettacoli organizzati in spazi pubblici e privati, attirando sia residenti che visitatori. Le iniziative spaziano tra cultura, musica e arte, offrendo un calendario ricco di appuntamenti distribuiti in vari quartieri. La programmazione si concentra su eventi che si svolgono all’aperto, con alcune attività ospitate in teatri e musei locali.
Bologna, 18 maggio 2026 – Anche dal 18 al 24 maggio la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Sette giorni intensi, capaci di soddisfare ogni gusto e ogni sensibilità dove si va dal racconto noir di Pablo Trincia, alla leggerezza del monologo comico di Maurizio Colombi. Dal prodigio pianistico della canadese Sophia Liu alle note tributo dei Coldplay, passando per la danza del Teatro Nazionale di Tirana con la “Carmen” e la nuova scena musicale italiana protagonista al Covo Club. Senza dimenticare la commedia e la riflessione: “Confusioni” torna all'Arena del Sole, mentre alle Serre dei Giardini Margherita si proietta un cortometraggio su Gaza che invita a non voltare lo sguardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
EVENTI MESE DI MAGGIO!!
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