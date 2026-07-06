Dal 6 al 12 luglio, a Bologna si svolgono dieci eventi culturali distribuiti in diverse location della città. Tra le iniziative ci sono concerti, spettacoli teatrali e mostre aperte al pubblico. Le date e i luoghi esatti di ogni appuntamento sono stati comunicati dall'organizzazione locale. La maggior parte degli eventi si svolge in spazi all'aperto o in teatri cittadini, con orari variabili durante la settimana.

Bologna, 6 luglio 2026 – L'estate bolognese entra nel cuore di luglio. Da lunedì 6 a domenica 12 luglio, l'offerta culturale si muove tra le grandi platee e i luoghi più suggestivi del nostro territorio: le luci dello stadio Dall'Ara si accendono per celebrare i successi senza tempo di Zucchero, mentre il Parco delle Caserme Rosse ospita l'energia urban internazionale di Morad. Nel salotto di Piazza Maggiore, il grande schermo ci riporterà indietro nel tempo con la voce di Lucio Dalla e ci farà emozionare con Ken Loach. C'è spazio per la sperimentazione poetica e sonora all' Arena del Sole, per i ritmi dal mondo tra Villa Spada e l'Arena Orfeonica, e per l'immancabile tango estivo sotto i portici del Baraccano, che da questa settimana accoglie anche la memoria storica dei cinquant'anni di Radio Alice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I 10 appuntamenti bolognesi da non perdere dal 6 al 12 luglio

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Syusy & Patrizio News da Torre del Lago, Fontanellato, Perugia | TG del Turismo

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