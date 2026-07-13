Hormuz i passaggi al buio delle navi | i trasponder spenti e la rotta segreta anti missili iraniani

Da ilmessaggero.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Negli ultimi giorni, alcune navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz con i transponder spenti e rotte non rilevabili, in risposta all'escalation di scontri tra Stati Uniti e Iran. I transiti visibili si sono praticamente interrotti, indicando un aumento di operazioni segrete o non rilevabili in quella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Negli ultimi giorni, alcune navi hanno attraversato segretamente lo Stretto di Hormuz, nonostante i transiti visibili si fossero praticamente interrotti a seguito di un'escalation degli scontri tra Stati Uniti e Iran. Secondo i dati preliminari di Kpler analizzati da Bloomberg News, tutte e sei le navi mercantili che hanno attraversato Hormuz domenica lo hanno fatto con i transponder spenti. Nei tre giorni precedenti, il numero di transiti "oscuri" ha superato quello dei transiti osservabili. Secondo i dati di tracciamento navale basati sui segnali del sistema di identificazione automatica (AIS), lunedì mattina non sono state avvistate navi in transito nello stretto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Hormuz.

hormuz i passaggi al buio delle navi i trasponder spenti e la rotta segreta anti missili iraniani
© Ilmessaggero.it - Hormuz, i passaggi al "buio" delle navi: i trasponder spenti e la rotta segreta anti missili iraniani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Hormuz, la rotta "fantasma", così le navi trasportano il petrolio (nonostante il blocco): i trasponder spenti e le strategie degli EmiratiNelle acque di Hormuz, alcune navi trasportano petrolio con i trasponder spenti, aggirando il blocco.

Missili iraniani contro due navi. "Hormuz è chiuso". Gli Usa: "Nuovi attacchi su 140 obiettivi"Nella notte, l’Iran ha lanciato missili e droni contro obiettivi nel Golfo, colpendo due navi.

Temi più discussi: Chiusura Stretto Hormuz, le conseguenze sui prezzi di petrolio e gas; Situazione Stretto di Hormuz: tregua finita e traffico bloccato; I colpi a Hormuz, l'attacco al Qatar, i riferimenti continui alla vendetta: perché l'Iran ora si mostra più risoluto; Hormuz: colpite 3 navi, Usa ritirano licenza per petrolio iraniano.

hormuz i passaggi alStretto di Hormuz, cosa succede ai mercati e all’economia con il nuovo stalloLa battaglia fra Iran e Stati Uniti sull'importante crocevia marittimo è riesplosa fra minacce e attacchi incrociati che hanno riportato a livelli altissimi la tensione nell'intero Golfo (TUTTE LE NEW ... tg24.sky.it

hormuz i passaggi alHormuz, i passaggi al buio delle navi: i trasponder spenti e la rotta segreta anti missili iranianiNegli ultimi giorni, alcune navi hanno attraversato segretamente lo Stretto di Hormuz, nonostante i transiti visibili si fossero praticamente interrotti ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web