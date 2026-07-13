Negli ultimi giorni, alcune navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz con i transponder spenti e rotte non rilevabili, in risposta all'escalation di scontri tra Stati Uniti e Iran. I transiti visibili si sono praticamente interrotti, indicando un aumento di operazioni segrete o non rilevabili in quella zona.

Negli ultimi giorni, alcune navi hanno attraversato segretamente lo Stretto di Hormuz, nonostante i transiti visibili si fossero praticamente interrotti a seguito di un'escalation degli scontri tra Stati Uniti e Iran. Secondo i dati preliminari di Kpler analizzati da Bloomberg News, tutte e sei le navi mercantili che hanno attraversato Hormuz domenica lo hanno fatto con i transponder spenti. Nei tre giorni precedenti, il numero di transiti "oscuri" ha superato quello dei transiti osservabili. Secondo i dati di tracciamento navale basati sui segnali del sistema di identificazione automatica (AIS), lunedì mattina non sono state avvistate navi in transito nello stretto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Hormuz, i passaggi al "buio" delle navi: i trasponder spenti e la rotta segreta anti missili iraniani

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