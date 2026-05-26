Nelle acque di Hormuz, alcune navi trasportano petrolio con i trasponder spenti, aggirando il blocco. Nonostante le tensioni e le minacce di attacchi, alcune imbarcazioni scelgono rotte alternative e passano. La rotta “fantasma” permette di attraversare senza essere rilevate, anche se comporta rischi elevati. Le strategie degli operatori marittimi variano: c’è chi aspetta e chi invece decide di navigare, sfruttando percorsi meno sorvegliati.

C'è chi aspetta, ma c'è anche chi passa. Hormuz non è blindato e, chi riesce ad avere una rotta sicura, lontana dalle bombe, naviga. Basta spegnere l'Ais, i dispositivi che consentono la localizzazione da remoto di una nave e di seguire la sua rotta. Sistemi sofisticatissimi che attraverso la registrazione Imo, consentono alle imbarcazioni di tutto il mondo di identificarsi a vicenda e di trasmettere dati importanti alle altre barche, ma anche alle stazioni terrestri e ai centri di traffico sulla costa. Senza Ais si procede al buio, ma chi sa dove andare e quali sono i punti di riferimento sulla costa riesce comunque ad avanzare senza eccessivi problemi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, la rotta "fantasma", così le navi trasportano il petrolio (nonostante il blocco): i trasponder spenti e le strategie degli Emirati

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