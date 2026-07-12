Nella notte, l’Iran ha lanciato missili e droni contro obiettivi nel Golfo, colpendo due navi. La portaerei statunitense ha confermato che lo stretto di Hormuz è stato chiuso. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver condotto attacchi su circa 140 obiettivi nel Paese. La regione si trova in tensione, con azioni militari che compromettono la tregua tra le parti.

La fragile tregua tra Stati Uniti e Iran subisce un nuovo duro colpo. Teheran ha lanciato nella notte missili e droni contro diversi Paesi del Golfo in risposta a una nuova ondata di raid americani, effettuati dopo l’attacco iraniano contro una nave mercantile nello Stretto di Hormuz, costretta a essere abbandonata dall’equipaggio mentre era in fiamme. La nuova escalation si accompagna all’annuncio iraniano di una rinnovata chiusura dello Stretto di Hormuz, aggravando ulteriormente la crisi tra i due nemici, che negli ultimi giorni hanno continuato a scambiarsi minacce di vendetta e di distruzione totale nonostante il cessate il fuoco teoricamente ancora in vigore. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Missili iraniani contro due navi. "Hormuz è chiuso". Gli Usa: "Nuovi attacchi su 140 obiettivi"

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Iran, tregua a rischio Droni iraniani su navi a Hormuz, raid di risposta Usa

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