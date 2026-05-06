Memorandum Usa-Iran Trump | Se accettano Hormuz sarà riaperto a tutti Teheran | Alcune clausole inaccettabili – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione di Project Freedom, affermando che si sono fatti progressi verso un accordo con l’Iran. Nel frattempo, Teheran ha risposto che alcune clausole del memorandum sono inaccettabili. La notizia arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, mentre si discute di un possibile riavvio del traffico aereo nello Stretto di Hormuz, con Trump che ha dichiarato che, se accettato, lo stretto sarà aperto a tutte le navi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia a sorpresa una sospensione di Project Freedom. E dice che sono stati compiuti «grandi progressi verso un accordo completo e definitivo» con l’Iran. La svolta arriva con un post su Truth in cui il tycoon spiega che il piano per liberare lo Stretto di Hormuz «sarà sospeso per un breve periodo di tempo, al fine di verificare se l’accordo possa essere finalizzato e firmato». L’annuncio ha fatto balzare i futures azionari alimentando le speranze su un accordo di pace a breve. Che consentirebbe la riapertura dello stretto in cui transita il 20% del greggio mondiale. Intanto una nave portacontainer francese, la San Antonio, è stata colpita mentre transitava nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Open.online Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza Notizie correlate Trump: «L’Iran sarà spazzato via se attacca le navi Usa». Emirati Arabi Uniti: «Su noi missili in arrivo da Teheran» – La direttaUna petroliera è stata colpita da proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz subito dopo l’annuncio di Donald Trump sulle navi bloccate nel... Hormuz riaperto, verso un accordo con gli Stati Uniti. L’Iran minaccia: «Richiuderemo lo Stretto se il blocco Usa dei nostri porti continuerà» – La direttaDopo settimane di escalation seguite all’attacco del 28 febbraio, si apre uno spiraglio diplomatico: l’Iran annuncia la riapertura dello Stretto di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Hormuz, Trump sospende Project Freedom. Axios: Usa e Iran vicini a un memorandum per chiudere la guerra; Nave francese colpita a Hormuz, ferito equipaggio. Axios: Usa e Iran vicini a memorandum per porre fine alla guerra; Tgcom24: Breaking News delle 14.00 | Trump scettico su proposta Iran per Hormuz Video; Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'. Usa e Iran vicini a memorandum d'intesa. Media: Alcuni punti inaccettabili per Teheran. E Israele: Non sapevamo nulla, eravamo pronti a escalationIl dietrofront del presidente americano fa balzare i futures azionari. Teheran annuncia nuovo meccanismo di monitoraggio Hormuz: le navi dovranno ottenere il permesso di transito. L’Idf ordina evacuaz ... quotidiano.net Iran, la guerra in diretta: Usa e Iran vicini a un memorandum, Israele: Non lo sapevamo, ci preparavamo a escalationLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump sospende il Project Freedom a Hormuz e l'accordo con Teheran sembra più vicino ... fanpage.it In una pagina 14 punti per tracciare la cornice di un accordo tra Usa e Iran da fare in 30 giorni. Hormuz, uranio e sanzioni al centro del memorandum #ANSA - facebook.com facebook La rassegna geopolitica della giornata Il possibile memorandum di 14 punti tra Usa e Iran e altre notizie interessanti A cura di @mirkomussetti Carte di @lauracanali2 x.com