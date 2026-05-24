Trump | Con l’Iran accordo raggiunto Blocco a Hormuz fino alla firma Teheran | gli Usa bloccano parte del memorandum rischia l’annullamento – La diretta

Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con l’Iran, ma hanno bloccato la parte relativa a Hormuz fino alla firma definitiva. Teheran ha risposto che gli Stati Uniti hanno bloccato una parte del memorandum, rischiando di far saltare tutto. Sono passati 86 giorni di conflitto tra gli Stati Uniti, Israele e Iran, e si teme che questa situazione possa portare a una nuova tregua.

L’86esimo giorno della guerra fra Stati Uniti, Israele e Iran potrebbe essere quello che sancisce una nuova tregua. O almeno, così sembra suggerire Washington. Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio, Donald Trump ha annunciato che «un accordo è stato in gran parte negoziato». Poco più tardi, il suo segretario di Stato, Marco Rubio, si è mostrato ancora più ottimista: «Credo che forse sia possibile che, entro poche ore, il mondo riceva buone notizie». A spegnere l’entusiasmo ci pensa però Teheran, che ancora non ha risposto ufficialmente a Washington e lascia trasparire come ci siano alcuni nodi cruciali della trattativa che ancora non sono stati sciolti. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump all'Iran sull'accordo di pace: Il tempo stringe, non rimarrà più nulla

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tregua Usa-Iran, Trump: "I negoziati procedono, il blocco a Hormuz in vigore fino alla firma dell'accordo". Il post su Truth: "Adios"

Memorandum Usa-Iran, Trump: «Se accettano, Hormuz sarà riaperto a tutti». Teheran: «Alcune clausole inaccettabili» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione di Project Freedom, affermando che si sono fatti progressi verso un accordo con l’Iran.

Temi più discussi: Come Trump terminerà la guerra sospesa in Iran; Trump: 'Pronto l'accordo con Iran, Hormuz verrà aperto'. Ma i media iraniani frenano; Trump e l'accordo con l'Iran ampiamente negoziato. I nodi di Hormuz e del nucleare; Trump parla con Netanyahu e avverte l'Iran: 'Il tempo stringe'.

Donald Trump ha annunciato di aver detto ai negoziatori statunitensi di non affrettarsi a raggiungere un accordo con l'Iran. I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, e ho informato i miei rappresentanti di non affrettarsi a raggiungere un a x.com

L'Iran ha accettato di rinunciare all'uranio arricchito in un accordo annunciato da Trump, dicono funzionari statunitensi reddit

Iran, la guerra in diretta, Trump: Accordo in gran parte negoziato, ma i Pasdaran negano: Fa solo propaganda, controlliamo HormuzLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump annuncia un accordo imminente con Teheran, ma i Pasdaran frenano: Fa propaganda, Hormuz ... fanpage.it

Trump: Accordo con l’Iran pronto, Hormuz riaprirà. Ma Teheran non potrà mai avere l’atomicaL'annuncio su Truth del presidente Usa. Ma i Pasdaran: Annuncio incompleto e incoerente con la realtà. Secondo Axios, l'intesa prevede anche la fine degli attacchi di Israele contro il Libano, un ... tpi.it