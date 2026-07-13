Teheran considera lo stretto di Hormuz chiuso, mentre l'amministrazione statunitense afferma che la navigazione prosegue normalmente. Sullo Stretto si sono registrati nuovi raid, alimentando le tensioni tra le parti coinvolte. La situazione rimane instabile, con scontri e schermaglie che continuano senza segnali di cessazione immediata. La speranza di un accordo duraturo si scontra con le azioni sul campo, che continuano a influenzare la dinamica del conflitto.

Roma, 13 luglio 2026 – Chi, seppure irrazionalmente, sperava che il cessate il fuoco di 60 giorni reggesse e che i negoziati potessero portare alla fine del conflitto, può ricredersi. I bombardamenti sono ripresi e con loro gli insulti di Donald Trump e le versioni opposte sulla navigabilità dello Stretto di Hormuz. https:www.quotidiano.netvideoesterinuova-ondata-di-attacchi-fra-stati-uniti-e-iran-snpxxg8v La furia di Teheran. L’escalation è cominciata nella notte tra sabato e domenica. La Repubblica islamica ha colpito obiettivi in Paesi del Medio Oriente e del Golfo, accomunati dallo stesso “peccato originale”: ospitare basi americane. Giordania, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Oman e Kuwait sono finiti nel mirino, provocando la risposta degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Hormuz è chiuso o aperto? Per Teheran è bloccato. Trump: “Si naviga normalmente”. Nuovi raid e braccio di ferro sullo Stretto

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Iran CLOSES Strait of Hormuz BREAKING: IRGC HITS BACK AT Trump | US Hormuz Naval Blockade Backfires

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Missili iraniani contro due navi, Teheran: «Chiuso lo Stretto di Hormuz». Nuovi raid Usa. Sotto attacco Emirati Arabi, Bahrein e Qatar – La direttaMissili iraniani hanno colpito due navi nello Stretto di Hormuz, dove Teheran ha annunciato la chiusura del passaggio marittimo fino a nuovo avviso.

Temi più discussi: Nuovi colpi sull’Iran, Hormuz chiuso: così rinasce una guerra; Situazione Stretto di Hormuz: tregua finita e traffico bloccato; Medio Oriente: battaglia su Hormuz, riesplode la tensione nel Golfo; Hormuz è chiuso o aperto? Per Teheran è bloccato. Trump: Si naviga normalmente. Nuovi raid e braccio di ferro sullo Stretto.

EIA prevede una riapertura di Hormuz martedì. Entro giovedì, Teheran è stata colpita, l'hub petrolifero di Kharg Island è sotto una minaccia di sequestro attivo, e le riserve strategiche sono ai minimi dal 1983. reddit

Dal punto di vista di Teheran, il valore strategico a lungo termine dello Stretto di Hormuz supera i potenziali benefici economici di un accordo con gli Stati Uniti o di un miglioramento delle relazioni con i Paesi del Golfo. #IranWar? x.com

Hormuz è chiuso o aperto? Per Teheran è bloccato. Trump: Si naviga normalmente. Nuovi raid e braccio di ferro sullo StrettoDopo i nuovi attacchi incrociati braccio di ferro sulla navigabilità dello Stretto da cui dipendono forniture di gas, petrolio e materie prime per mezzo mondo ... quotidiano.net

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