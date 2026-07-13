Hormuz Bbc | Transiti azzerati | ma le navi passano al buio con i trasponder spenti

Da ilmessaggero.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi giorni, alcune navi sono passate attraverso lo Stretto di Hormuz senza trasmettere segnali di identificazione, con i trasponder spenti, mentre i transiti visibili sono diminuiti drasticamente a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Nonostante il blocco delle rotte aperte, alcune imbarcazioni hanno attraversato la zona in modo non tracciabile. La BBC ha riferito che i transiti sono praticamente azzerati, ma le navi continuano a passare in modo discreto.

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Negli ultimi giorni, alcune navi hanno attraversato segretamente lo Stretto di Hormuz, nonostante i transiti visibili si fossero praticamente interrotti a seguito di un'escalation degli scontri tra Stati Uniti e Iran. Secondo i dati preliminari di Kpler analizzati da Bloomberg News, tutte e sei le navi mercantili che hanno attraversato Hormuz domenica lo hanno fatto con i transponder spenti. Nei tre giorni precedenti, il numero di transiti "oscuri" ha superato quello dei transiti osservabili. Secondo i dati di tracciamento navale basati sui segnali del sistema di identificazione automatica (AIS), lunedì mattina non sono state avvistate navi in transito nello stretto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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