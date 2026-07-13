Ho sacrificato tanto ma | Sinner il discorso post vittoria è una bella lezione di vita

Dopo aver vinto per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, il numero uno al mondo ha dichiarato che a volte si ottengono buoni risultati, altre volte no, sottolineando il sacrificio e le difficoltà affrontate. Durante la conferenza stampa, ha condiviso che il successo richiede impegno e rinunce, senza nascondere le sfide vissute lungo il percorso. Le sue parole si sono concentrate sull’importanza di perseverare, anche quando i risultati non arrivano immediatamente.

Oltre a dare lezioni sul campo, Jannik Sinner le dà anche in conferenza stampa. Dopo aver fatto il bis a Wimbledon, battendo Alexander Zverev e confermandosi campione per il secondo anno di fila, il numero 1 al mondo ha parlato così: "A volte finisci un torneo con un buon risultato, a volte no. E non è un fallimento non vincere uno Slam. Sono giorni rarissimi e io ne ho ottenuti cinque in tutta la mia vita. Parliamo di cinque Slam, ma alla fine sono cinque giorni su tantissimi altri. Se avessi perso sarebbe stata comunque una grande giornata, giocare una finale Slam è così raro e speciale, non do mai nulla per scontato". Un bell'insegnamento... 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Le parole di SINNER a Sky Sport dopo la vittoria a Monte-Carlo

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