Sinner trionfa a Madrid | Una vittoria importante c’è tanto lavoro dietro

A Madrid, nel torneo ATP Masters 1000, si è conclusa la finale tra il numero uno del mondo e il tedesco Alexander Zverev. Dopo una partita di 57 minuti, l’azzurro ha vinto con un punteggio di 6-1, 6-2. L’atleta ha commentato che la vittoria rappresenta un risultato importante e ha sottolineato l’impegno profuso durante tutto il percorso.

Madrid, 3 maggio 2026 – Jannik Sinner trionfa nell’Atp Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, numero 1 del mondo, in finale oggi domenica 3 maggio travolge il tedesco Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti. Sinner, sempre più numero 1 del ranking Atp, conquista il quarto titolo consecutivo nel 2026 dopo i successi a Indian Wells, Miami e Montecarlo. Il 24enne altoatesino mette in bacheca il 28esimot trofeo della carriera e stabilisce un nuovo primato: vince 5 tornei Masters 1000 di fila, allungando la striscia aperta alla fine della scorsa stagione a Parigi Bercy. Il filotto non è mai riuscito a nessun altro giocatore nel circuito. Il trionfo arriva con il decimo successo in 14 confronti diretti contro Zverev, battuto già 4 volte nel 2026.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Sinner felice: "I record? Dietro c'è tanto lavoro e molto impegno". Zverev scherza: "Ma prenditi una pausa" Jannik Sinner trionfa contro Bonzi: vittoria sofferta al Masters 1000 di MadridEsordio sofferto ma vincente per Jannik Sinner al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra rossa alla Caja Magica. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Atp Madrid, Sinner vince all’esordio contro Bonzi; Tennis, Sinner vince la semifinale contro Fils a Madrid; Tennis, Atp Madrid: Sinner demolisce Fils e vola in finale contro Zverev; Sinner rischia e batte Bonzi in rimonta: che fatica all'esordio a Madrid. Ora affronta Moller. Sinner batte Zverev e trionfa a Madrid: il nuovo distacco in classifica da AlcarazIl numero uno al mondo, tornato in vetta classifica dopo il successo di Montecarlo, allunga ulteriormente in classifica grazie al successo nella capitale spagnola ... corrieredellosport.it Sinner vince a Madrid e allunga al numero 1: come cambia ranking e quanto ha guadagnatoGrazie al trionfo di Madrid, a cui Sinner arrivava senza punti da difendere, l'azzurro è salito a quota 14.250 nel ranking Atp, staccando ancora Carlos Alcaraz al numero 1. Lo spagnolo, che salterà ... adnkronos.com Miami Open: Jannik Sinner trionfa in finale contro Alexander Zverev per 6-1, 6-2. Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/tennis-atp-madrid-si-parte-sinner-musetti-news-aggiornamenti-video-dirette-49661251-e1e4-4369-9f5c-3e8362cb - facebook.com facebook #Sinner batte Zverev e trionfa a Madrid: il nuovo distacco in classifica da Alcaraz x.com