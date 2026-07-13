ho provato il simulatore approach r50 di garmin e ora ho cambiato idea sul golf

Dopo aver provato il simulatore Approach R50 di Garmin, il giornalista ha modificato la propria opinione sul golf. Lo strumento, che permette di allenarsi e migliorare le proprie prestazioni, ha suscitato un nuovo interesse verso il gioco. La recensione evidenzia come il dispositivo possa influenzare l’approccio al golf, spingendo a considerarlo in modo diverso rispetto al passato. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli tecnici o sulle caratteristiche specifiche del prodotto.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Par, boogie, bunker, green, rough, tee, etc. Si, sono tutti termini golfistici. Li conosco, anche se non ho mai impugnato una mazza. Il merito è di un anime giapponese, Tutti in campo con Lotti, che nei primi anni Duemila riuscì nell'impresa quasi impossibile di rendere il golf interessante agli occhi di una generazione di bambini. Poi si cresce. Per un attimo l'idea di provarci ti sfiora, ma finisce presto archiviata insieme all'immagine che vuole il golf uno sport per pochi, elitario e distante dalla vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Golf Launch Monitors 2026: Which One Should You Buy Full Swing vs Garmin vs Bushnell

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