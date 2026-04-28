Meloni ipotizza di estendere all’energia i 3,7 miliardi per la difesa | Non ho cambiato idea ma ora ci sono altre priorità

Dopo il consiglio dei ministri, la presidente del Consiglio ha dichiarato che non ha modificato la posizione sulle spese di difesa, ma ha aggiunto che ora ci sono altre priorità. Ha anche menzionato la possibilità di estendere all’energia i 3,7 miliardi già destinati a questo settore. Durante la conferenza stampa ha spiegato che non si escludono opzioni riguardo a questa eventualità, senza però entrare nei dettagli.

“Non ho cambiato idea sul tema delle spese di difesa “. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm di oggi pomeriggio spiegando la possibilità di “non escludere nessuna opzione”. “L’anno scorso il Parlamento aveva già autorizzato il governo alla possibilità di una flessibilità sui conti per quanto riguarda le spese di difesa e sicurezza pari allo 0,15 per cento del Pil, vuol dire 3,7 miliardi: se oggi lei chiede a me che cosa siano le spese di difesa e sicurezza il tema energetico ci sta dentro – ha detto la premier – C’è anche il margine di lavorare, una delle altre opzioni che noi...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni ipotizza di estendere all’energia i 3,7 miliardi per la difesa: “Non ho cambiato idea, ma ora ci sono altre priorità” Notizie correlate Leggi anche: Andy Murray: “Tornare ad allenare? Le mie priorità ora sono altre, ma in futuro…” Scostamento di bilancio, Meloni apre: «Non si può escludere. Difesa? In questo momento la priorità è l?energia»AGIA NAPA (Cipro) Navigare in solitaria, fino a prevedere uno scostamento di bilancio per fronteggiare la crisi energetica usando la leva del deficit. Una raccolta di contenuti Si parla di: Vertice Ue di Cipro: Merz chiude al debito comune, Sánchez chiede di tassare gli extraprofitti e Meloni contro il Patto di stabilità; Mezzogiorno, il governo pronto a rendere strutturali i bonus per l’occupazione. Meloni: Nuova proroga taglio accise forse più breve e aiuterà di più il gasolioLeggi su Sky TG24 l'articolo Meloni: Nuova proroga taglio accise forse più breve e aiuterà di più il gasolio ... tg24.sky.it