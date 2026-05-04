Un giocatore della Dinamo Sassari ha annunciato il suo addio al basket professionistico. Dopo aver tentato un rientro, ha deciso di smettere, affermando di aver capito che è arrivato il momento di lasciar perdere. La sua decisione arriva in seguito a una lunga lotta contro un infortunio grave che gli aveva impedito di tornare in campo come prima. Nessun dettaglio su eventuali future attività o progetti.

"Grazie a coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo", sono queste le parole con cui Achille Polonara ha deciso di salutare il basket. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro romantico in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Polonara dice addio al basket: "Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta"

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