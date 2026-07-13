Un’attrice britannica ha ammesso di aver messo un topo morto nella cassetta della posta di una vicina dopo un episodio di lite. La confessione è stata fatta pubblicamente e riguarda un gesto compiuto in seguito a una discussione con la vicina. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze legali o ulteriori sviluppi della vicenda.

Judi Dench ha ancora qualche scheletro nell’armadio da tirare fuori. O meglio, un topo morto da infilare in una cassetta della posta. La leggendaria attrice britannica 91enne, otto volte al fianco di James Bond nei panni di M e premio Oscar per “Shakespeare in Love”, ha raccontato un aneddoto di gioventù decisamente poco “da signora”: da bambina, per vendicarsi di una vicina poco collaborativa, ha infilato un roditore senza vita nella sua porta di casa. La confessione è avvenuta durante un podcast della BBC, “This Natural Life”, condotto da Martha Kearney. Dench ha spiegato che i suoi due fratelli maggiori, Jeffery e Peter, giocavano spesso a cricket in giardino, e le palline finivano regolarmente oltre la siepe, nel giardino della vicina di casa, una certa Miss Lazenby. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho infilato un topo morto nella cassetta della posta della mia vicina di casa dopo una lite”: la confessione spiazzante di Judi Dench

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