Catania misterioso messaggio lasciato nella cassetta della posta della sorella di Benedetto Santapaola
A Catania, è stato trovato un cilindro di carta con una croce nella cassetta delle lettere dell’abitazione di una donna, sorella di un noto boss mafioso deceduto. La scoperta è avvenuta nell’abitazione di Maria Grazia Santapaola. Il cilindro è stato rinvenuto senza ulteriori dettagli o elementi contestuali. La polizia ha avviato verifiche per chiarire il significato e l’origine del messaggio. Non sono stati forniti altri elementi riguardo alla presenza dell’oggetto o eventuali collegamenti con attività criminali.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un cilindro di carta con una croce trovato nell’abitazione di Maria Grazia Santapaola. Un cilindro di carta contrassegnato da una croce è stato rinvenuto nella cassetta delle lettere dell’abitazione di Maria Grazia Santapaola, sorella dello storico boss mafioso Benedetto Santapaola, deceduto negli anni scorsi. La donna è anche la madre di Aldo Ercolano, detenuto e ritenuto dagli investigatori uno dei principali esponenti del clan, considerato il braccio destro e l’alter ego dello zio all’interno dell’organizzazione criminale. La scoperta segnalata dai condomini. A trovare il singolare messaggio sono stati alcuni condomini dello stabile, che, insospettiti dal contenuto, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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