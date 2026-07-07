catania misterioso messaggio lasciato nella cassetta della posta della sorella di benedetto santapaola

Notizia in breve

A Catania, è stato trovato un cilindro di carta con una croce nella cassetta delle lettere dell’abitazione di una donna, sorella di un noto boss mafioso deceduto. La scoperta è avvenuta nell’abitazione di Maria Grazia Santapaola. Il cilindro è stato rinvenuto senza ulteriori dettagli o elementi contestuali. La polizia ha avviato verifiche per chiarire il significato e l’origine del messaggio. Non sono stati forniti altri elementi riguardo alla presenza dell’oggetto o eventuali collegamenti con attività criminali.