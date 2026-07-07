A Catania, le forze dell’ordine sono intervenute ieri sera presso l’abitazione di una donna collegata alla famiglia mafiosa dopo aver ricevuto una segnalazione di un pacco sospetto. All’interno della cassetta delle lettere è stata trovata una croce. Indagini attualmente in corso per chiarire il contenuto e le eventuali implicazioni del pacco. Nessuna persona è stata ferita o arrestata durante l’intervento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Catania, dove le forze dell’ordine sono intervenute nell’abitazione di Grazia Santapaola, sorella del boss mafioso Benedetto ‘Nitto’ Santapaola, dopo la segnalazione di un oggetto ritenuto sospetto all’interno della cassetta delle lettere. L’allarme è scattato intorno alle 23, facendo scattare un immediato intervento della polizia. L’intervento di volanti e artificieri. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volanti della questura, affiancati dagli artificieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante per consentire tutte le verifiche necessarie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, pacco sospetto con una croce nella cassetta della posta della sorella di Nitto Santapaola: indagini in corso

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