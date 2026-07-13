Un imprenditore ha pubblicato un’offerta di lavoro sui social per la sede di Ladispoli della sua agenzia immobiliare. Dopo la diffusione dell’annuncio, sono stati ricevuti numerosi commenti negativi, tra cui insulti come “sei un pagliaccio” e “squalo”. L’imprenditore ha risposto difendendo la sua scelta, sottolineando che molti commentatori non conoscono le condizioni del contratto e chiedendo di evitare giudizi affrettati.

Ha pubblicato un’offerta di lavoro per la sede di Ladispoli della sua agenzia immobiliare. Alcuni siti hanno ripreso l’annuncio e, insieme alle candidature, sono arrivati anche molti commenti, ai quali ha deciso di replicare. Stiamo parlando di Corrado Sassu, volto di Casa a Prima Vista. Nelle Instagram Stories, Sassu ha spiegato: “Due giorni fa ho messo una storia Instagram dove proponevo un’offerta di lavoro presso l’agenzia immobiliare Corrado Group di Ladispoli, che è un comune, per chi non lo conoscesse, a nord di Roma di circa 50 mila abitanti. Stamattina con grande stupore leggo che gli amici di Leggo.it e del Messaggero ci hanno fatto articoli online “, racconta Sassu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto un’offerta di lavoro sui social e mi sono arrivati commenti come ‘sei un pagliaccio’ o ‘squalo’. Ma non conoscete le condizioni del contratto, perché parlate?”: lo sfogo di Corrado Sassu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Ma è a questo che siamo arrivati? Ascoltare i troll? Incoraggiarli?”: lo sfogo dello sceneggiatore di Topolino, licenziato dopo uno scontro con i lettori sui socialUno sceneggiatore di Topolino è stato licenziato dopo aver risposto con ironia a commenti negativi sui social.

Ema Stokholma sui social:«Ho 42 anni e sono felice di non aver fatto figli». E i commenti si dividono tra insulti e solidarietàEma Stokholma ha pubblicato su X di avere 42 anni e di essere felice di non aver fatto figli.

Temi più discussi: Corrado Sassu, agente di Casa a Prima Vista, offre lavoro con formula ibrida e stipendio a 1200 euro mensili; Casa a Prima Vista, Corrado Sassu cerca personale: cosa chiede; Casa a Prima Vista, Corrado Sassu offre lavoro: Due giorni in presenza e tre in smart, stipendio 1200 euro; Casa a Prima Vista, Corrado Sassu offre lavoro: stipendio da 1200 euro e smart working.

Casa a Prima Vista, Corrado Sassu offre lavoro: stipendio da 1200 euro e smart workingCorrado Sassu, agente immobiliare noto al pubblico per Casa a Prima Vista su Real Time, ha pubblicato sui suoi canali social un’offerta di lavoro ... bigodino.it

Casa a Prima Vista, Corrado Sassu offre lavoro: Due giorni in presenza e tre in smart, stipendio 1200 euroCorrado Sassu, agente immobiliare noto al pubblico per la trasmissione Casa a Prima Vista su Real Time, ha lanciato un'offerta di ... msn.com