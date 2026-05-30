Ema Stokholma ha pubblicato su X di avere 42 anni e di essere felice di non aver fatto figli. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni divise, con alcuni utenti che l'hanno criticata e altri che l'hanno sostenuta. La discussione online si è concentrata sulla scelta personale della conduttrice, senza ulteriori commenti o approfondimenti. La pubblicazione ha attirato attenzione sui temi della libertà individuale e delle scelte di vita.

La conduttrice radiofonica e televisiva ha affidato ad X una riflessione intima sulla propria vita privata, rivendicando con estrema serenità una scelta ancora troppo spesso considerata un tabù sociale. «È una cosa che non si dice mai e non so perché ma secondo me invece è giusto dirlo perché non siamo tutti uguali e non abbiamo tutti gli stessi sogni. Ho 42 anni e sono felice di non aver fatto figli». In effetti Ema Stokholma è tornata su un pensiero e una scelta di vita, assolutamente rispettabile, che ha espresso pubblicamente e a più riprese attraverso dichiarazioni einterviste, evidenziando diversi aspetti personali e sociali. In... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ema Stokholma sui social:«Ho 42 anni e sono felice di non aver fatto figli». E i commenti si dividono tra insulti e solidarietà

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Ema Stokholma: «Ho 42 anni e sono felice di non aver fatto figli»

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Ema #Stokholma ha dichiarato sui social di essere felice di non avere figli a 42 anni, scatenando migliaia di reazioni tra critiche e messaggi di sostegno sulla libertà di scegliere se diventare genitori. x.com

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