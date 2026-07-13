Ho deciso di fare una scelta naturale e doverosa Lascio Quarto Grado per dedicare la mia energia al percorso in Rai | parla Roberta Bruzzone Ecco cosa farà la criminologa

La criminologa ha annunciato di aver lasciato il programma televisivo per dedicarsi a nuovi progetti in Rai. Ha spiegato di voler concentrare le sue energie su questa nuova direzione, pur esprimendo stima per il team con cui ha collaborato negli anni. Non sono stati forniti dettagli specifici sui suoi futuri impegni o le motivazioni che l’hanno portata a questa decisione.

“Nutro la massima stima nei confronti di Quarto Grado, di Gianluigi Nuzzi, Siria Magri, Alessandra Viero e di tutta la squadra che, in questi anni, mi ha dato l’opportunità di condividere un percorso professionale estremamente importante. Oggi, però, il mio percorso ha preso una direzione diversa”, con queste parole Roberta Bruzzone saluta il programma di Rete 4. In un post pubblicato sui social, la criminologa e psicologa forense ha precisato le regioni della sua scelta: “ I nuovi progetti che mi vedono protagonista in Rai, con un ruolo sempre più centrale e con programmi che mi vedono direttamente in conduzione, mi hanno portata a fare una... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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