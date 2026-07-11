Dopo le 14, Roberta Bruzzone ha lasciato il programma televisivo Quarto Grado, annunciando la decisione sui suoi canali social. La criminologa ha spiegato che si tratta di una scelta naturale e doverosa, legata al suo nuovo impegno come conduttrice di un programma sulla Rai. La sua partenza è stata comunicata senza ulteriori dettagli o commenti.

Dopo Ore 14, Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado. Ad annunciarlo la stessa criminologa attraverso i suoi canali social. Una decisione definita "naturale e doverosa", legata al nuovo programma Rai che la vede impegnata come conduttrice. "Nutro la massima stima nei confronti di Quarto Grado, di Gianluigi Nuzzi, Siria Magri, Alessandra Viero e di tutta la squadra - ha premesso nel suo messaggio -. Oggi, però, il mio percorso ha preso una direzione diversa. I nuovi progetti che mi vedono protagonista in Rai, con un ruolo sempre più centrale e con programmi che mi vedono direttamente in conduzione, mi hanno portata a fare una scelta che ritengo naturale, doverosa e ormai non più procrastinabile". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roberta Bruzzone, "scelta doverosa": l'addio a Quarto Grado

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