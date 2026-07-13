Torbjørn Heggem ha sfiorato la gloria, ma il suo tentativo di segnare è stato annullato di pochi centimetri. Freuler, invece, resta un punto interrogativo, con il suo ruolo ancora da chiarire. Per Ugresic e Amondarain, la partita si è conclusa con il risultato deciso da un episodio controverso. La linea tra successo e delusione nel calcio si gioca spesso sui dettagli, e questa volta, sono stati decisivi.

Il confine tra la gloria e il rimpianto più amaro nel calcio è spesso questione di centimetri o di una decisione arbitrale. Lo sanno bene Torbjørn Heggem e Remo Freuler, i due rossoblù (lo svizzero di fatto è un ex) che hanno visto infrangersi i propri sogni mondiali nei quarti di finale, lasciando i rispettivi ritiri con un bagaglio pieno di rabbia e delusione. Per Heggem l’impresa storica con la Norvegia è sfumata quando il traguardo sembrava a un passo. Contro l’Inghilterra il difensore del Bologna aveva trovato la zampata del momentaneo 2-1, un gol che avrebbe potuto spalancare le porte delle semifinali. La gioia, però, si è strozzata in gola ai norvegesi quando l’arbitro ha annullato la rete ravvisando un precedente fallo di Helland e spalancando le porte della semifinale agli inglesi trascinati da uno stratosferico Bellingham. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Heggem sfiora la Storia, Freuler è un rebus. Per Ugresic e Amondarain si tratta a oltranza

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