Bologna idea argentina per il centrocampo | si tratta per il 21enne Mikel Amondarain
Il Bologna sta considerando l'acquisto di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni dell’Estudiantes La Plata. La trattativa si aggiunge alle possibilità di acquisire anche Ognjen Ugresic del Partizan e di rinnovare il contratto di Remo Freuler. La società sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto centrale del campo. La trattativa con il giocatore sudamericano è ancora in corso, mentre si prosegue nelle negoziazioni per gli altri profili.
La caccia al centrocampista continua e arriva fino al Sudamerica. In attesa di capire se si apriranno spiragli importanti per il classe 2006 Ognjen Ugresic del Partizan (si continua a limare sulle percentuali di rivendita e i bonus) o per il rinnovo di Remo Freuler, il nome nuovo per la mediana è Mikel Amondarain dell’Estudiantes La Plata. Un ragazzo di 21 anni nato a General Mansilla (città a 40 chilometri da La Plata intitolata a un generale della Guerra d’Indipendenza argentina) e cresciuto nel settore giovanile dell’Estudiantes: la maglia biancorossa dei Pincharratas tatuata sulla pelle e un’ultima stagione da straordinario protagonista, poiché Amondarain è stato promosso in prima squadra meno di un anno fa e la sua ascesa è stata impetuosa. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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